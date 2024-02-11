دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تحذيرا من ظروف جوية ماطرة ستشهدها معظم مناطق الدولة يومي الأحد والاثنين الـ11 والـ12 من فبراير/ شباط الجاري.

ونشر المركز الوطني خريطة توضيحية تظهر مناطق (باللون البرتقالي) الذي يعني: "كن في حالة تأهب توقع أحداث طقس خطرة، ابق على اطلاع حول تطور حالة الطقس وامتثل للتوجيهات"، وفقا للمركز.

ويغطي اللون الأصفر باقي مناطق الدولة تقريبا وفقا للخريطة التي نشرها المركز الوطني للأرصاد على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) وتعني: "خذ الحذر (يرجى الانتباه) يرجى أن تبقى على اطلاع حول تطور حالة الطقس".

من جهتها نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تدوينة على صفحتها لمنصة أكس، ورد فيها: "بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الإثنين 12 فبراير 2024 عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة".