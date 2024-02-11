دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل "حدا" بحق 5 من الجناة السعوديين بمنطقة الرياض، بتهمة قتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من، مشعل بن علي بن محمد والبي، وإبراهيم بن عبدالله بن علي بن سيد المساوي، وسلطان بن محمد بن غرامة الأسمري، وعبير بنت علي بن ظافر آل محمد العمري، وبيان بنت حافظ بن علي صديق، سعوديي الجنسية، على قتل خالد بن دلاك بن محمد حامظي، سعودي الجنسية، وذلك باستدراجه إلى أحد المنازل واقتياده تحت تهديد السلاح، وتقييده وسلبه وصعقه بالكهرباء وضربه بحديدة وبسلك كهربائي وبالأيدي، وإلقائه في مكان منعزل مما تسبب في وفاته، وخطف آخر والاعتداء عليه وسلبه، وتشكيل عصابة تمتهن استدراج الأشخاص وسلبهم والاعتداء عليهم، وتعاطيهم الحشيش المخدر وأقراص الزانيكس واللاريكا الخاضعتين لتنظيم التداول الطبي"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم صك يقضي بثُبوت إدانتهم بما نُسب إليهم، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، ولوجود سوابق متعددة على أغلب المدعى عليهم، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين، وأن يكون ذلك بقتلهم"، طبقا للوكالة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة، مشعل بن علي بن محمد والبي، وإبراهيم بن عبدالله بن علي بن سيد المساوي، وسلطان بن محمد بن غرامة الأسمري، وعبير بنت علي بن ظافر آل محمد العمري، وبيان بنت حافظ بن علي صديق، سعوديي الجنسية، الأحد، 1/ 8/1445هجرية، الموافق 11/ 2/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، حسبما أوردت وكالة "واس".