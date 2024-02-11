دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض اعتقلت 6 مقيمين، بينهم 5 مصريين وسوري، بعد مشاجرة جماعية، مع إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 5 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، إثر ظهورهم في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مشاجرة جماعية فيما بينهم".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورا للمعتقلين من الجنسيتين المصرية والسورية، ومقطع فيديو وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".