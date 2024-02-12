(CNN) – اُنقذ رهينتان إسرائيليتان خلال الليل من مدينة رفح جنوب قطاع غزة في عملية خاصة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي شين بيت والشرطة الإسرائيلية.

وتم التعرف على الرهينتين، وهما فرناندو سيمون مارمان، 60 عامًا، ولويس هار، 70 عامًا، اللذين اختطفتهما حماس خلال هجوم الحركة المسلحة في 7 أكتوبر على إسرائيل، وفقًا للبيان المشترك الصادر الاثنين.

ويأتي إنقاذهما بعد 128 يومًا من أسرهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرجلين في حالة صحية جيدة وتم نقلهما إلى مركز شيبا الطبي في إسرائيل.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بهذه العملية ووصفها بأنها "عملية إطلاق سراح مثيرة للإعجاب" قام بها الجيش الإسرائيلي.

وكتب غالانت على "إكس"، تويتر سابقا: "كل التقدير لقوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وقوات الشرطة الخاصة على العملية المهمة والأداء الجيد. سنحافظ على التزامنا بإعادة الرهائن بأي شكل من الأشكال".