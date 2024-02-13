في ذكرى 11 فبراير.. علاء مبارك ينشر فيديو لوالده الراحل وهكذا علق عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، يتحدث فيه والده عن اهتمامه بالمواطن الفقير خلال عهده، وذلك في ذكرى 11 فبراير/شباط يوم تنحي مبارك عن حكم مصر، عام 2011.

وقال حسني مبارك في مقطع الفيديو خلال لقاء تلفزيوني مخاطبا المذيعة: "شوفي من يوم ما توليت الحكم، أهم شيئ يسيطر على تفكيري هو حالة المواطن، إحنا كلنا جايين من طبقات مش غنية، مش مولدين في بقنا ملاعق من ذهب، يعني كلنا على قد حالتنا فكلنا عشنا الحياة بالتدريج، واللي بيأخذ السلم بالتدريج بيشعر بالمعاناة التي يعانيها الرجل غير القادر، وهو الهدف نمرة واحد عندي، ودا هو ما يتغلب على تفكيري في كل القرارات اللي بأخدها".

وأضاف مبارك: "أنا حتى لما كنت ضابطا في القوات الجوية كنت بأتكلم مع الضباط، وأسمع شكاويهم، فأنا بطبعي بأحب أساعد الراجل الفقير...الناس عندي سواسية، لذلك أنا ليا حاجات أجد فرحة إن أنا بأعملها...".

وعلق علاء مبارك على مقطع الفيديو لوالده قائلا: "رحمة الله عليك طبت مقاماً عند رب كريم".

وأثار منشور علاء مبارك تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

كما نشر علاء مبارك مقطع فيديو آخر للقاء تلفزيوني أجراه الرئيس المصري الأسبق، حول الأزمة بين العراق والكويت، ومساعيه لعقد اجتماع بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وقادة الكويت في السعودية لتفادي غزو الكويت، كما تحدث مبارك خلال اللقاء عن الخلافات بين صدام حسين والرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد.

وعلق علاء مبارك على مقطع الفيديو الأول قائلا: "تاريخ".