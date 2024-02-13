(CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق بنجاح صاروخين باليستيين بعيدي المدى من سفينة حربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري، الثلاثاء.

وأفادت وكالة تسنيم أن الصاروخين من طراز فتح تم إطلاقهما من سفينة مهدوي الحربية الإيرانية.

لا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من ادعاءات الحرس الثوري الإيراني.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن عمليات الإطلاق الناجحة وسعت "نطاق النفوذ والقوة البحرية" لإيران.

وقال سلامي: "يمكن لسفننا العابرة للمحيطات أن تتواجد في أي مكان في العالم وعندما نتمكن من إطلاق الصواريخ منها فلن يوجد مكان آمن لأي قوة تريد خلق انعدام الأمن لنا".

وقال سلامي: "إذا اندلعت حرب السفن وقاموا (أعداؤنا) بضرب سفننا، فسنضرب بالتأكيد العدد نفسه أو حتى أكثر من سفنهم".

وتأتي عمليات الإطلاق وسط تصاعد التوترات في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب الهجمات التي شنتها الميليشيات الوكيلة المدعومة من إيران.

ونشرت وكالة تسنيم لقطات من لحظة إطلاق الصاروخين من السفينة مهدوي.

حسب وكالة تسنيم، يمكن لسفينة مهدوي "حمل جميع أنواع المروحيات، وجميع أنواع الطائرات المسيرة، وقاذفات الصواريخ، وبداخلها جميع أنواع أنظمة الصواريخ والدفاع والرادار".

كانت السفينة مهدوي تنشط في خليج عدن، بحسب تصريحات سابقة لقائد البحرية في الحرس الثوري على رضا تنكسيري، لوكالة تسنيم.