(CNN)-- طلبت نادين زوجة السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز من القاضي المشرف على قضية الرشوة والفساد ضدهما السماح لهما بالمثول أمام المحكمة بشكل منفصل، حتى لا يواجها خيار الشهادة ضد بعضهما البعض.

ويعد التقديم هذا الطلب أحدث خطوة من جانب مينينديز للمطالبة بمحاكمتين مختلفتين جراء لائحة الاتهام الجنائية التي تتهمهما بالحصول على سبائك ذهب وسيارة فاخرة وأموال لمساعدة 3 رجال أعمال من نيوجيرسي وحكومتي مصر وقطر.

وفي المقابل، دفع مينينديز وزوجته نادين والرجال الثلاثة ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وطالب السيناتور الأمريكي وزوجته الشهر الماضي بضرورة فصل محاكماتهما، وقال محامي مينينديز إن ذلك سيجبر السيناتور "على الاختيار بين حقه في الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسه واستجوابه بشأن سلوك زوجته، وحقه في رفض الإدلاء بشهادته في أي قضية ضد نادين".

وقال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية الأسبوع الماضي إن أي ضرر محتمل من المحاكمة المشتركة هو "محض تخمين"، وأضافوا أن "جزءا كبيرا" من السلوك المزعوم سبق زواجهما عام 2020، وسيتم إلغاء أي امتيازات زوجية موجودة إذا كانت تعزز الجريمة المزعومة.

ورد محامو نادين مينينديز، الاثنين، على المدعين قائلين إن "إجبار المدعى عليه على الوقوع في مأزق، واختيار شكل من أشكال الحماية القانونية على حساب الآخر، لا يتوافق مع الفكرة الأساسية للمحاكمة العادلة".