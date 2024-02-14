السعودية تنفذ الإعدام "قصاصا" بحق السميدع لقتله آل علي بسبب خلاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل قصاصا) بحق مواطن أدين بقتل آخر بعد خلاف بينهما، في منطقة عسير.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: "أقدم خالد بن عجران بن علي السميدع -سعودي الجنسية- على قتل فهد بن عوض بن مسفر آل علي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خالد بن عجران بن علي السميدع - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 1445/8/3هـ الموافق 2024/2/13م بمنطقة عسير.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".