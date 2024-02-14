دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مراسم استقبال رئيس وزراء هولندا، مارك روته رئيس الذي قام بزيارة للعاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مراسم الاستقبال الرسمي التي تقدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، مصافحة رئيس وزراء هولندا للوزراء السعوديين وعند وصوله لمصافحة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير ابتسم وأشار إليه ناظرا إلى الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أن الاستقبال حصره كل من: "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشئون المناخ الأستاذ عادل الجبير (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد العطية".

وتابعت: "وحضره (الاستقبال) من الجانب الهولندي، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت البردا، ومستشار الأمن القومي السيد أدريان آيسلستين، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد مارك جيريتسن، وعدد من المسؤولين".

وذكرت الوكالة في تقريرها: "رحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء الهولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال"، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".