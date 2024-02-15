دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، أن موضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى إسرائيل يعود للقطاع الخاص وليس مرتبطا بالقطاع العام وليس للحكومة أي "مكنة قانونية" عليه.

وقال الحنيفات في حوار مصور مع قناة "المملكة" الرسمية الأردنية حول استمرار تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل: "هذا الملف مرتبط بالقطاع الخاص ولا علاقة له بالقطاع العام وليست لدينا مكنة قانونية لوقفه اتجاه أي دولة أو حدود".

وأردف الوزير الأردني قائلا: "عند الوقف، نوقف التصدير إلى جميع الدول، هذا متعارف عليه ولا يحصل المصدر منا على رخصة للتصدير، في حين يحصل المستورد على رخصة استيراد، وبالتالي لا يوجد أي مكنة قانونية لمنعه وهذا يعود للشخص نفسه أو للشركة نفسها".

وتابع الحنيفات: "وقد قلنا مرارا إننا لا نشجع على التصدير إلى إسرائيل ولكن هذا يعود للقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن حجم التصدير "انخفض بشكل كبير مؤخرا".

وأضاف الوزير الأردني: "الأمر يعود للقطاع الخاص... البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام وهناك عقود جزائية وشروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أو رخصة".

وأكد الحنيفات في تصريحاته أنه ليس مخولا بذكر أسماء الشركات التي تُصدر إلى إسرائيل وأن صلاحياته تقتصر على منع التصدير لكل الدول وليس إلا دولة بعينها.