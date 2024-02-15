"ليس وقت الهدايا للفلسطينيين".. مكتب نتنياهو يُعلق على حل الدولتين

(CNN) -- رفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، أي نقاش في الوقت الحالي حول إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "الانتصار على حماس".

وقال المتحدث باسم إدارة الدبلوماسية الوطنية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، آفي هايمان، لـCNN في إيجاز صحفي: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هدايا للشعب الفلسطيني".

وكانت شبكة CNN قد سألت هايمان عن تقرير صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط يعملون على صياغة خطة سلام شاملة "يمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو: "هنا إسرائيل، نحن ما زلنا في تبعات مجزرة 7 أكتوبر".

وأردف هايمان: "الآن هو وقت النصر، النصر الشامل ضد حماس. وسنواصل المسار نحو النصر. كل النقاشات حول اليوم الذي يلي القضاء على حماس ستكون في اليوم الذي يلي القضاء على حماس".

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، إلى سلام أكثر استدامة “على أساس حل الدولتين”.