دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل قصاصا) بحق مواطن أقدم على قتل مواطن آخر رميا بالرصاص في المدينة المنورة.

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أقدم محمد بن يحيى بن محمد سراج ـ سعودي الجنسية ـ على قتل مهند بن إسماعيل العربي أبو القرون ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجع".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن يحي بن محمد سراج - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 4 / 8 / 1445هـ الموافق 14 / 2 / 2024 م بمنطقة المدينة المنورة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".