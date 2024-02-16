(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "ليس لديها أي نية" لإرسال فلسطينيين إلى مصر كجزء من عملية إخلاء مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث قالت إنها ستركز هجومها العسكري المقبل.

وقال غالانت للصحفيين في إيجاز الجمعة: "ليس لدى إسرائيل النية بإخلاء الفلسطينيين المدنيين إلى مصر"، وأردف: "نحن نحترم ونقدر اتفاقية السلام مع مصر، والتي تشكل حجر زاوية للاستقرار في المنطقة، وهي (مصر) تمثل شريكا مهما".

وتأتي تعليقات غالانت وسط تقارير تفيد بأن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة بعرض أميال على طول حدودها مع غزة كجزء من خطة طوارئ في حالة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش يعمل على خطة مفصلة لإجلاء المدنيين من رفح قبل الهجوم المخطط له هناك، لكنهم لم يشاركوا بعد في أي تفاصيل عن هذه الخطة.

ولم يقدم غالانت أي تفاصيل حول عملية الإخلاء المحتملة، الجمعة، لكنه قال: "إننا نخطط بدقة للعمليات المستقبلية في رفح، وهي معقل مهم لحماس".