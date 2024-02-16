دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار حل مجلس الأمة بمرسوم أميري للأمير مشعل الأحمد الصباح.

وجاء هذا المرسوم الأمير بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية" في إظهار الاحترام اللازم لـ"المقام السامي"، وذلك وفقا "للمادة 107 من الدستور"، كما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الخميس.

ونص المرسوم الأميري على أن حل البرلمان يأتي بناء على "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل المجلس، وفق ما جاء في نصه.

وكان مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد خلفا للأمير الرحال الشيخ نواف الأحمد الجابر الذي وافته المنية في ديسمبر/ كانون الأول العام 2023.

ويذكر أن الشيخ مشعل تولى ولاية العهد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة، وهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.