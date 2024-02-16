دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، بحديثه عن مصر وشعبها، وأنه لا توجد دولة أجمل منها، رغم أنها "تائهة وبتدور عن أبيها"، حسب قوله، وذلك ردا على منشور سابق تحدث فيه عن بعض السلبيات في بلاده، ومنها عدم وجود أرصفة وعدم الالتزام بإشارات المرور.

وقال نجيب ساويرس في منشور سابق على منصة"إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "رغبة في الإصلاح وحزنا علي بلدنا وليس لمجرد إظهار السلبية، ولكي نتعاون جميعا لإصلاح هذه الفوضى والمسؤول عنها الشعب أولا والدولة ثانيا، فشوارعنا لا توجد بها أرصفة والمشاة يعبرون الشارع من كل اتجاه وفي وقت، ولا يتقيدون بخط عبور المشاة ولا احترام لإشارات المرور أو الالتزام بحارة السير".

وعلق مستخدم على منصة "إكس" قائلا ردا على ما كتبه رجل الأعمال المصري: "ما بلاش فضايح يا جماعة عندنا شيء سلبي مش لازم العالم كله يعرفه فضحتونا وفي الآخر مستغربين إن الناس بيشتمونا؟!".

وقال ساويرس في منشور على منصة "إكس"، ردا على ذلك: "إحنا اللي فاضحين نفسنا، أي حد يجي عندنا يبقي اتفضحنا بس إحنا اللي مش حاسيين". وأضاف رجل الأعمال المصري: "بس بصراحة مصر بكل بلاويها مفيش أحلي منها، وأنا لفيت العالم كله وما لقيتش أحلي منها ومن ناسها أم الدنيا، بس تايهة وبتدور علي أبوها".

وأثار ما كتبه نجيب ساويرس ورده تفاعلا بين مستخدمين على "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: