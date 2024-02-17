دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة أجرتها أميمة، ابنة أبوبكر البغدادي، الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، وما روته عن كوليس زواجها بموافق والداه بسن الـ12 عاما والقرعة التي كان والدها يقوم بها لاختيار الزوجة التي سيقضي الليلة معها متطرقة لرواية مشاكل كانت داخل العائلة.

وتداول نشطاء ما قالته أميمة في المقابلة التي أجرتها مع قناتي العربية والحدث السعوديتين، حول زواجها في سن الـ12، حيث قالت إن والدها أجبرها على الزواج في سن الـ12 من مرافقه المدعو منصور.

وقالت أميمة: "ما كنت أعرفه (منصور) وبعيدن قال (البغدادي) لازم تتزوجين من هذا الشخص وأنت بعدك صغيرة وأنا ولي أمرك لازم تتزوجين.. كان عمري 12 سنة.. وتزوجت هذا الشخص.." لافتة إلى أن أمها لم تكن راضية عن هذا الزواج.

واتهمت أميمة زوجة أبيها "الحلبية" بأنها "لعبت برأسه" ودفعته لتزويجها حينها، ملقية الضوء على المشاكل داخل منزل زعيم داعش، قائلة إن الحلبية "مكارة ولا أحبها أبدا وتشوي مشاكل بين العائلة، مثلا شيء نقوم به فتذهب وتقول له ويأتي غاضبا علينا، مثلا نشوف تلفزيون كارتون فتذهب (الحلبية) وتقول له (للبغدادي) لماذا تسمح بذلك هي (أميمة) كبيرة فهو يسمع كلامها ويجي ويقول لي ليش تشوفين أنت كبيرة ولازم تشوفين اخوانك، وهكذا الكثير من المشاكل.."

وفي مقطع آخر تداول نشطاء ما قالته أميمة عن القرعة التي كان البغدادي يقوم بها لمعاشرة زوجاته، حيث قالت: "في النهار هو مع الكل وفي الليل كانت هناك قرعة لنرى الليلة لمن (من زوجاته) مرات يكتبون في ورق.."

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بأكتوبر/ تشرين الأول العام 2019 مقتل البغدادي خلال عملية للقوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا.

ويشار إلى أن البغدادي كان طالب دكتوراه وقيل إنه يحب كرة القدم، وتظهر سجلات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أسره من قبل القوات الأمريكية في عام 2004 بالقرب من الفلوجة، مسقط رأسه، واعتقل لسنوات باعتباره "أسيراً مدنياً" في معسكر بوكا الأمريكي. وتحوّل في ذلك المكان، بحسب ما يقول خبير يعرفه.