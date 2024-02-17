دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، السبت، القبض على 3 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والباكستانية في حوادث متفرقة بتهمة ترويج مواد مخدرة، كما أكدت إحباط تهريب 590 كيلوغراما من القات في منطقة عسير.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالسعودية، إنه "تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهما 31 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها قبضت على "مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، طبقا لوكالة "واس".

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على "مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ومن جانبه، أعلن الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، توتير سابقا، اعتقال مواطنين قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وأردف أنه جرى اعتقال مواطن اتخذ شقة سكنية لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب، إحباط تهريب 350 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص"، بحسب "واس".

وأضافت الوكالة السعودية في خبر آخر، أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، أحبطت تهريب 240 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".