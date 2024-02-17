الجيش الأمريكي يعلن عن تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن الولايات المتحدة نفذت ضربتين ناجحتين للدفاع عن النفس، ضد هدفين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران، في البحر الأحمر، الجمعة.

وقالت "سنتكوم" إن الهدفين هما صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة في اليمن. وحددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ والسفينة على أنهما "تهديد وشيك" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

كما أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الحوثيين أطلقوا أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، تشير التقديرات إلى أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل باتجاه السفينة التجارية "إم تي بولوكس"، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة "إم تي بولوكس"، أو أي سفينة أخرى في المنطقة.