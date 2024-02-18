دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت الحكومة الكويتية، الأحد، على صحة أخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول نيتها تعديل قانون الانتخابات، بما يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب، وفقا لمواد الجنسية في البلاد.

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي "صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول نيه الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكد عامر العجمي أن "تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف".

وحث الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، "المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار، والتمسك بالوحدة الوطنية، وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل، وتعزيز النسيج الوطني الواحد، ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت"، كما شدد على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية، طبقا للبيان.