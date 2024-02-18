(CNN)-- قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتيه، الأحد، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن روسيا دعت حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو في 26 فبراير/ شباط 2024.

وأضاف أشتية أن السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح، لا تزال تسعى للوحدة مع حماس، لكن "هناك بعض المتطلبات الأساسية"، بما في ذلك "التفاهم حول القضايا المتعلقة بالمقاومة".

وقال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية: "سنرى ما إن كانت حماس مستعدة للمشاركة معنا، فنحن مستعدون للمشاركة. وإذا لم تكن حماس مستعدة للمشاركة معنا، فهذه قصة مختلفة. لكننا بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية".

وعندما تم الضغط عليه بشأن هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رد أشتية: "لا توجد طريقة نقبل بها أي قتل لأي أشخاص أبرياء".