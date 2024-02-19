(CNN) – قالت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن إنها استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن وأسقط طائرة مسيرة أمريكية، حسب بيان صدر عن جناحها العسكري الإثنين.

وجاء في البيان: "انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ والذي يتعرضُ للعدوانِ والحصارِ حتى هذه اللحظة، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا... نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفت سفينةً بريطانيةً RUBYMAR"" في خليجِ عدن".

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وأشار الحوثيون إلى أن الهجوم نُفذ بـ"عدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ"، لافتين إلى أن السفينة أُصيبت إصابة بالغة وتوقفت بشكل كامل وادعوا أنها أصبحت "معرضة للغرق في خليج عدن" نتيجة الأضرار التي تعرضت لها.

وقالت الجماعة في بيانها: "حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وفي السياق نفسه، قال الحوثيون إنهم أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ9" في الحُديدة أثناء قيامها بـ"مهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا لصالحِ الكيانِ الصهيوني"، حسب ادعائهم.

وختم الحوثيون بيانهم بالقول: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ وتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني".

وأردفت الجماعة: "إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ على قطاعِ غزة.".