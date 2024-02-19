دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- بحث رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران، محمد مهدي إيماني بور خلال لقائه السفیر السعودي لدی طهران، عبدالله بن سعود العنزي، العديد من القضايا بما فيها مجالات الدبلوماسية الثقافية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال محمد مهدي إيماني، خلال اللقاء، مساء الأحد، إن "إیران مستعدة لاستضافة الأسبوع الثقافي السعودي".

وأضاف: "ندعو المسؤولين الثقافيين في السعودية للسفر إلى إيران لاختيار الأماكن وتوفير الظروف لعقد هذا الحدث".

وشدد المسؤول الإيراني "على أهمية العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين في المنطقة والعالم". وقال إن "المملكة العربية السعودية بلد صديق وشقيق لنا، ولكن للأسف، مرت 20 عامًا على إقامة آخر أسبوع ثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، ومن الضروري ردم هذه الفجوة الثقافية على وجه العجالة وبمساعدة البلدين"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".

كما اقترح محمد مهدي "إعداد نص اتفاق حول توسيع العلاقات الثقافية بين السعودية وإيران، وتوقيعه من قبل كبار المسؤولين الثقافيين في البلدين ووضعه حيز التنفيذ بأسرع وقت"، بحسب الوكالة.

ومن جانبه، قال السفير السعودي في طهران عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سعدت بزيارة الأستاذ الدكتور محمد مهدي إيماني بور رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتم تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".