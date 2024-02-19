دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، ضبط "عمالة مخالفة" في منطقة تبوك، قالت إنها "أخفت وخزنت كميات كبيرة من البصل"، تزيد عن 3 أطنان، كما ضبطت مستودعًا آخر "يخلط البصل السليم بالفاسد"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة التجارة السعودية، في بيان: "ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك عمالة مخالفة أخفت وخزنت كميات كبيرة من منتج البصل، تصل إلى أكثر من 3 أطنان، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك"، طبقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوزارة أن "العمالة المخالفة عمدت إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين".

وبحسب "واس"، فقد "باشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فورًا في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم".

وفي بيان آخر، قالت وزارة التجارية السعودية: "ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، الاثنين، مستودعًا يُدار بطريقة مخالفة للأنظمة الصحية، حيث يقوم فيه بعض العمالة بجمع البصل الفاسد مع البصل السليم في محاولة لبيعه للمستهلكين".

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال بأمانة تبوك، المهندس مساعد الشريف أنه "تم مصادرة ما يقارب 1600 كيلوغرام من البصل التي ظهر عليها علامات التلف والفساد، في سياق الجهود المستمرة لحماية السكان من مخاطر الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتجات غذائية غير صالحة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وكان اتحاد الغرف السعودية أوضح في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أن "أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول، مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي".

وأكد الاتحاد في بيان أن "السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه 702 ألف طن في عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما غُطي العجز عن طريق الاستيراد من الخارج"، حسبما ذكرت "واس".