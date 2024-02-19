دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أنه موجود في مصر ولم يغادرها، وذلك بعد سؤال وجهه حول المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني.

وكتب ساويرس في 17 فبراير/شباط الجاري: " عايز اسألكم سؤال وافتح باب مناقشة: لو أنا معارض زي نفاتالى (نافالني) وعارف إني لو رجعت روسيا بوتين هيحبسنى وممكن يقتلني.. كنت أرجع موسكو رغم الخطر ده ما هو الفرق بين الشجاعة والحكمة وأين المبدأ من الاتنين؟؟"، حسب قوله.

وردت إحدى مستخدمات "إكس" عليه بالقول: "انا لو مكانك مش هرجع الا وانا ضامنة وواثقه اني مش هيحصلي ضرر وكمان ولاد الحلال كتير شوف حد يصلح بينكم انت محتاج بلدك والبلد محتاجه ليكم".

وكتب رجل الأعمال المصري ردا على كلام السيدة: "أنا هنا في مصر ومروحتش في حتة تانية واحنا بنتكلم على Navataly (نافالني)".

وكان زعيم المعارضة في روسيا مات أثناء سجنه في بلاده، الجمعة، حسبما أعلنت مصلحة السجون في روسيا، وذلك بعد اعتقاله في روسيا بعد عودته من ألمانيا.