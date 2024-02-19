داخلية مصر تكشف ملابسات مقتل مسؤول عسكري يمني بارز في مسكنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات مقتل مسؤول عسكري يمني بارز، حسبما عرفته السفارة اليمنية في القاهرة. وأعلنت الوزارة ضبط متهمين في الحادثة.

جاء ذلك بعدما أعلنت السفارة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا لدى مصر، الأحد، العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، مقتولا في شقته بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18فبراير/ شباط الجاري لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمني الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين".

وأضافت الداخلية المصرية في منشورها: "وقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، "وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري".

وأضاف البيان: "قاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته".

واستولى المتهمون على "مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بالفرار بها"، حسب بيان الداخلية المصرية، الذي أشار إلى أنه تم ضبط جميع المسروقات. إلى جانب القبض على ربة منزل وابنة زوجة أحد المتهمين "لإخفائها جزء من المسروقات".

كانت السفارة اليمنية في القاهرة أبلغت، الأحد، عن مقتل المسؤول العسكري اليمني، الذي وُجد مقيد اليدين والقدمين، مع إصابات شديدة في الرأس والأنف، إضافة إلى نزيف، حسبما أفادت صحف مصرية، بينها صحيفة "المصري اليوم".