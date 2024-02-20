دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة بعدم إطلاق عبارات مثل "السكر بيجيب سكر" في التعامل مع المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عبر قناة "MBC مصر": "الحكومة.. اشتغلوا معانا يا جماعة إحنا شعب جدع... المصريين جدعان... بس فهمني مش عايز مفاجآت، على فكرة دي المفاجآت التي نعرفها، وأنت قريبا ممكن تشوف المفاجآت التي لا تعرفها".

وتابع الإعلامي المصري الحاصل على الجنسية السعودية قائلا: "لو سمحتم كدة احسبوا الحسابات... شوفوا رمضان ح يعمل إيه، شوفوا السلع الغذائية ح تبقى متوفرة قد إيه وبلاش التصدي".

وطالب أديب الحكومة بالشفافية حول توفر بعض السلع في الأسواق قائلا: "قول أنا ملاحظ إن عندي نقص اليومين دول في كذا إدونا أسبوع وح تبقى الحاجة موجودة... ربنا معاك كويس إن أنا عرفت".

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "أوعى حد يقول لحد: إيه أهمية السكر؟ أوعى تستخدموا الأسلوب ده مع المصريين"، مطالبا الحكومة بعدم استخدام عبارة "السكر بيجيب سكر"، وأضاف: "طب مش بس السكر بيجيب سكر، في حاجات تانية كتير بتجيب سكر".