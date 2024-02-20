دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على أنباء بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين المصريين، وذكرت أن مواقع إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تداولتها.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إنها تنفي "صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين".

وأضافت الوزارة في منشورها: "أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من إدعاءات لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام"، بحسب المنشور.

كانت وزارة الداخلية المصرية، نفت ما قالت إنها "مزاعم" تداولتها جماعة الإخوان المسلمين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضافت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء".