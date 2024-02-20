دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت إدارة الخطوط الجوية العراقية، مساء الاثنين، حقيقة مقطع فيديو متداول يفيد بحدوث "مشاجرة بين مراجعين لمكاتبها والعاملين بإحدى شركات السياحة والسفر" في العاصمة، بغداد، بحسب بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت إدارة الخطوط الجوية العراقية في بيانها: "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو نُسب لأحد مكاتب الشركة، والذي يوثق حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة والسفر، التي لا صلة لها بالخطوط الجوية العراقية".

وأضافت إدارة الخطوط الجوية العراقية، أننا "نستغرب ترويج مثل هذه الأكاذيب على صفحات في مواقع التواصل، والتي يقف خلفها متضررون من حملات الإصلاح والتعافي التي يشهدها الناقل الوطني"، بحسب بيان الوكالة العراقية.

وأكدت إدارة الخطوط الجوية العراقية: "نعم هي معلومات مضللة عن مكاتب الشركة، التي تشهد انتظاما في عملها والتزاما بالسياقات القانونية والإدارية، والتي تشهد متابعة مباشرة من الجهات الرقابية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وختمت إدارة الخطوط الجوية العراقية قائلة: "ندعو المواطنين إلى توخي الدقة وعدم التعاطي مع هذه الصفحات المغرضة والمضللة للرأي العام، التي لا تريد للبلاد خيراً"، ونؤكد أننا "سنعمل على اتباع الإجراءات القانونية للرد على كل من يحاول الإساءة أو التقليل من شأن الناقل الوطني".

وكان مستخدمون ومواقع إخبارية تداولوا على منصة "إكس"، تويتر سابقا مقطع فيديو لما قالوا إنه "هجوم على مكاتب الخطوط الجوية العراقية بسبب التأخير في الرحلات".