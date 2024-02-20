دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو يُظهر تفاعل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع "العرضة القطرية" أثناء مراسم استقباله في العاصمة، الدوحة، الثلاثاء.

وظهر أمير الكويت وهو يجلس إلى جانب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في السيارة، بينما سُمعت الأهازيج القطرية الشعبية المعروفة باسم "العرضة".

ونشر تلفزيون قطر الرسمي المقطع الذي ظهر فيه الشيخ مشعل وهو يلوح بيده ويتفاعل مع ألحان العرضة القطرية.

وتداول عدد من مستخدمي منصة "إكس" المقطع بشكل واسع، وسط تعليقات مرحبة بأمير الكويت.

ووصل الشيخ مشعل إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس مستقبليه، وانطلق موكبهما من المطار إلى الديوان الأميري.

وأُطلقت 18 طلقة مدفعية ترحيبا بأمير الكويت في العاصمة القطرية، وفقا لتلفزيون قطر.