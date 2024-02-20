(CNN)-- رأت السعودية أن السلطة الفلسطينية "قادرة تماما" على السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع قناة "France 24" الإثنين: "لقد أظهرت السلطة الفلسطينية قدرتها ومصداقيتها بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بقضايا الحفاظ على الأمن في الضفة الغربية"، وتابع أن السلطة الفلسطينية فعلت ذلك في ظل ظروف صعبة، بما في ذلك نقص التمويل واستمرار نشاط الاستيطان غير القانوني.

وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا ينبغي لحماس ولا للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً لها أن تحكم غزة، وأن إسرائيل ستحتفظ "بالسيطرة الأمنية الكاملة" على القطاع. كما رفض إقامة دولة فلسطينية، قائلاً في بيان الاثنين إن ذلك "سيعرض وجود" إسرائيل للخطر.

لكن وزير الخارجية السعودي يقول إن التعامل مع مسألة من سيحكم غزة "تصبح أسهل بكثير" عندما تناقش خطط ما بعد الحرب في سياق القضية الفلسطينية الأوسع، مؤكدا أن إنهاء القتال في غزة، وسحب القوات الإسرائيلية، وفسح الطريق نحو دولة فلسطينية هي شروط مسبقة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية السعودي: "الصراع (الإقليمي) هو أمر نريد تجنبه بشدة"، وأردف: "ولكن بالطبع كلما طال أمد النزاع في غزة، كلما زاد خطر سوء التقدير، كلما زاد خطر التصعيد، لذا يجب أن نتجنب ذلك بأي ثمن".