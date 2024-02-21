بين الدمار والموت.. هذا ما يحلم به أطفال غزة إذا انتهت الحرب

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(CNN)-- أعربت الصين عن "خيبة أملها الشديدة" و"استيائها" إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الأربعاء.

وقال تشانغ: "بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن التجنب السلبي المستمر لوقف إطلاق النار الفوري لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".

وتابع تشانغ أن الفيتو الأمريكي "يبعث برسالة خاطئة" ويدفع "الوضع في غزة إلى وضع أكثر خطورة"، بينما دعا إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لشن هجوم على رفح.

وأضاف إن "حق النقض لا يمكن أن يخمد الدعوة القوية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، وحث "الدولة ذات النفوذ الكبير" - دون تسمية الولايات المتحدة - على الانخراط في حسابات سياسية أقل والضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الثلاثاء، حيث قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمجلس الأمن، إن القرار الذي اقترحته الجزائر سيؤثر سلبًا على المفاوضات الحساسة الجارية في المنطقة.