قرار من الحكومة المصرية بشأن "خطة تخفيف الأحمال الكهربائية" في رمضان

(CNN) – وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على وقف تنفيذ خطة تحفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الموافقة على جملة من القرارات، الخميس.

وجاء في بيان للحكومة المصرية عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك": "وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين".

وأثار موضوع تخفيف الحمال الكهربائية جدلا واسعا في مصر على مدار الأشهر الماضية، وازداد هذا الجدل مع اقتراب شهر رمضان، إذ طالب البعض بوقف تنفيذ هذه الخطة خلال الشهر الفضيل لدى المسلمين، في حين كان هناك انقسام بالآراء بشأن ما إذا كان الأفضل قطع التيار الكهربائي قبل الإفطار أو بعده.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على "مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ويأتي تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما: تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية"، إلى جانب عدة قرارات أخرى تتعلق بمشروعات في جامعة الأزهر وجامعة القاهرة وغيرها من القرارات.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء المصري أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، الخميس.، دون أن يوضح الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، وسط الجدل الدائر حول قضية "رأس الحكمة".