نجمة داوود الحمراء: قتيل و7 جرحى بإطلاق نار في ضواحي القدس

(CNN)-- قُتل شخص وأصيب 7 آخرون، الخميس، في إطلاق نار على طريق سريع في ضواحي القدس، وفقًا لخدمة الطوارئ الوطنية (نجمة داوود الحمراء MDA)، والخدمات الطبية الإسرائيلية.

ولا يزال اثنان من المصابين في حالة خطيرة، بحسب نجمة داوود الحمراء.

وفي بيان منفصل أصدرته وحدة المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، وقع إطلاق النار بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، حيث ورد في البيان أن "ثلاثة إرهابيين وصلوا في مركبة، نزلوا منها وبدأوا في إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على مركبات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس"، مضيفا أن قوات الأمن "حيدت إرهابيين اثنين في الموقع".

وتابع البيان: "بالتفتيش الذي أجري في المكان تم العثور على إرهابي آخر حاول الفرار وتم تحييده أيضا"، وأجلي الضحايا الذين يعانون من "درجات متفاوتة من الإصابة" لتلقي العلاج الطبي.