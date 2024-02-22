(CNN) – أعاد مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، تداول الفيديو الذي قال فيه ولي العهد السعودي إن "السعودية لم تكن مستعمرة" في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أعيد نشر هذا الفيديو في ذكرى "يوم التأسيس" في المملكة.

وعلقت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية على الفيديو بعد أن أعادت نشره بالقول: " كلمات وجهها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العالم، تؤكد الملاحم البطولية التي سطرها السعوديون منذ يوم التأسيس حتى الآن".

وتداول مستخدمون للمنصة الفيديو بشكل واسع على "إكس"، وعلق أحد المستخدمين عليه بالقول: " يا جماعة ..إنتو مستوعبين مدى عظمة تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال السعودية لم تكن مستعمرة... تخيلوا الثمن الذي دفعه أجداد السعوديون اليوم لكي يجعلوا من أحفادهم اليوم يطنخوا من راسهم أمام العالم بأنهم من دولة لم تتعرض للاستعمار من قبل كبقية دول العالم".

وكتب مستخدم آخر لـ"إكس" منشورا جاء فيه: "نستذكر في يوم التأسيس كلمة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودية لم تكن مستعمرة أبداً في التاريخ بل أعيد توحيدها"".

وكان رئيس الوزراء السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد قاطع مترجم كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إشارته إلى "استقلال" المملكة العربية السعودية، وذلك اثناء لقاء جمعهما في الرياض في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023.

كان المترجم يجلس ما بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين، عندما ترجم كلام الرئيس الروسي، حين قال: "كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية، قبل حوالي 100 سنة".

وقتها، قاطع ولي العهد السعودي المترجم، قائلا: "فقط، فخامتكم... أود أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أُعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ"، حسبما أظهر مقطع فيديو تناقلته حسابات سعودية لجانب من اللقاء.