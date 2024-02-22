(CNN) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، أن إسرائيل تتصرف ويسمح لها بالتصرف "في تجاهل تام" للقانون الدولي.

وقال الصفدي إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني وغير إنساني ويجب أن ينتهي”.

وأضاف وزير الخارجية الأردني: "يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقا في ارتكاب إبادة جماعية، يُزهق هذا العدوان آلاف الأرواح ويدمر حياة أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني يعانون من قهر الاحتلال من قبل أن يبدأ (الصراع)".

وتابع الصفدي: "لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون لكن إسرائيل سُمح لها ألا تكترث بالقانون الدولي، هذا حال لا يمكن أن يستمر"، حسب قوله.