دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الخميس، على إعلان الحكومة المصرية الموافقة على "أكبر صفقة استثمار مباشر"، منتقدا عدم الوضوح في بيان مجلس الوزراء بطريقة غير مباشرة.

وكتب ساويرس تعليقا على خبر بشأن "ترقب صدور بيان مهم عن مجلس الوزراء"، قائلا على صفحته عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: " البيان المهم: "عملنا صفقةً كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي"".

ورد ساويرس على تدوينة لمدون تحدث فيها عن أن مصر ستجني 22 مليار دولار بمجرد التوقيع على مشروع "رأس الحكمة" و11 مليار خلال شهر، وأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 33 مليار دولار وأن المرحلة الأولى ستستغرق 5 سنوات وأن حصة مصر من الأرباح ستصل إلى 35%.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات إذ لم تعلن الحكومة المصرية اسم المشروع أو الجهة المستثمرة أو أي من التفاصيل المالية.

وعلق ساويرس على التدوينة قائلا: " طيب الله يخليك قول للحكومة على شان تقولنا وًنتأكد"، حسب قوله.

و,أعلن مجلس الوزراء المصري أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، الخميس.