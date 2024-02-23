دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، الجمعة، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وأجرت الحكومة مراسم التوقيع على الصفقة التي وقع عليها وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، ووزير الإسكان المصري، عاصم عبد الحميد الجزار.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بعد التوقيع على الصفقة: "صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر".

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، الخميس