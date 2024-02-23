دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة "مشروع رأس الحكمة" بين القاهرة وأبوظبي وأعرب عن أمله بأن تعي القيادة المصرية أن "هذه الفرصة الأخيرة" لتغيير المسار، ودعاها إلى أن "تستمع لشعبها وتفتح أبواب الحرية".

وكتب ساويرس على "إكس"، تويتر سابقا: "شكرا دولة الامارات… أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر... دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق".

وأردف رجل الأعمال المصري: "أملي ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي.. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور.. ان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة".

ووقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، الجمعة، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة" مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح "والمكتسبات" المتوقعة من هذا المشروع.