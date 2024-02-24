دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده تعمل على زيادة قدراتها العسكرية، في معرض تعليقه على نجاح أول تحليق لمقاتلة "قآن" المحلية الصنع.

وكتب ألطون، في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، أنه "بفضل رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، تتجه تركيا نحو مستقبل أكثر ثقة بالنفس في مجال الدفاع من خلال المشاريع المحلية".

وأضاف: "سنكون قادرين على ردع أعدائنا والمساهمة بشكل أقوى في أمن حلفائنا وشركائنا حول العالم"، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وأكملت "قآن"، التي تقول تركيا إنها أول مقاتلة محلية من الجيل الخامس، أول جولة تحليق بنجاح، الأربعاء الماضي.

في تصريحات الخميس، كشف الرئيس التركي أن بلاده تعتزم ضم "قآن" إلى قواتها الجوية في نهايات عام 2028.

يأتي إطلاق المقاتلة "قآن" ضمن مشروع تركي تم تدشينه في عام 2016، يهدف إلى إنتاج طائرات مقاتلة محلية الصنع.

في بداية الأمر، سيجري تشغيل المقاتلة الجديدة بواسطة محركات تنتجها شركة "جنرال إلكتريك"، وذلك إلى حين بدء إنتاج محركات محلية في 2028.