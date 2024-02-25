دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، الضوء على تجربة سابقة له للاستثمار في منطقة العلمين في مصر، وذلك بتعليق على إعلان مشروع "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات.

وقال الحبتور في التدوينة التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "إن إعلان المبادرة الاستثمارية التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر شكل حافزاً كبيراً لدى عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في أرض الكنانة مصر.. وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار يبدأ بوضع أسس منطقية وواقعية لأية عملية تهدف لإنجاحها وليس العكس".

وتابع قائلا: "هنا أجدد رغبتي بالاستثمار في فندق ريغال هايتس Regal Heights Hotel الذي تمّ عرضه علينا في منطقة العلمين السياحية. حيث كنا دخلنا في مفاوضات لشرائه، ولكن صدمنا بالأسعار الخيالية المطلوبة للبيع والتي تتخطى الواقع. وعرضنا للاستثمار في هذا الفندق كان وفقاً للسعر المتوسط للغرف الفندقية في العالم، وهو النظام المعتمد عالمياً في أهم المدن السياحية مثل نيويورك وباريس ولندن وبرلين ودبي.. وإن نجحنا في الدخول كمستثمرين في هذا الفندق، نكون بإذن الله كبوابة لدخول المستثمرين من كافة أنحاء العالم".

ويذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كان قد كشف عن التفاصيل المالية لصفقة "مشروع رأس الحكمة" التي وقعتها القاهرة وأبوظبي الجمعة، مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح "والمكتسبات" المتوقعة من هذا المشروع.