(CNN) -- أضرم عضو نشط في القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، الأحد، وفقًا للقوات الجوية والسلطات المحلية.

وقالت الشرطة في بيان لـCNN: "إدارة شرطة العاصمة استجابت لحادثة في حي 3500 من "الطريق الدولي" في الساعة الواحدة مساءً لمساعدة الخدمة السرية للولايات المتحدة بعد أن قام شخص بإضرام النار في نفسه أمام السفارة في الحي".

في مقطع فيديو للواقعة، حصلت عليه شبكة CNN وراجعته، يعرّف الرجل عن نفسه بأنه آرون بوشنل ويقول: "لن أكون متواطئاً في الإبادة الجماعية بعد الآن" قبل أن يستمر في القول إن ما يعتزم القيام به هو الحد الأدنى مقارنة بمعاناة الفلسطينيين.,

ثم وضع جهاز التسجيل على الأرض قبل أن يصب سائلا غير معروف على نفسه ويشعله وهو يصرخ: "فلسطين حرة" مرارا وتكرارا. قبل أن ينهار في نهاية المطاف بينما أسرعت الشرطة لإخماد النيران المشتعلة.

وقالت روز رايلي، المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، لشبكة CNN: "أستطيع أن أؤكد أن طيارًا في الخدمة كان منخرطا في حادث اليوم".

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ نُقل إلى مستشفى محلي ولا يزال في حالة حرجة.

وأشار متحدث باسم السفارة الإسرائيلية إلى أن هوية الرجل لا تزال غير معروفة، وأكد أنه "لم يصب أي من موظفي السفارة وهم بخير".

وبحلول الوقت الذي تم فيه إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، كانت النيران قد أُخمدت بالفعل بواسطة قوات الخدمة السرية، وفقًا لفيتو ماجيولو، مسؤول الإعلام العام في إدارة الدفاع المدني بواشنطن.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها.