الصومال.. تحقيق في حادث اصطدام وشيك بين طائرتين قطرية وإثيوبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحقق السلطات الصومالية في حادث تصادم وشيك بين طائرتين، إحداهما قطرية والأخرى إثيوبية، لدى تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال، بعد أن طلبت إدارة الطيران المدني عن طريق الخطأ من إحدى الطائرات أن تصعد إلى ارتفاع 40 ألف قدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وفي حسابها على تويتر، قالت هيئة الطيران المدني والمطارات في إقليم أرض الصومال، إن "المراقبون في مقديشو أبلغوا عن طريق الخطأ رحلة الخطوط الجوية القطرية... التي (كانت في طريقها) إلى عنتيبي وكانت تحلق على ارتفاع ثابت (38000 قدم) بأن تصعد إلى ارتفاع 40000 قدم".

ونشرت هيئة الطيران المدني في أرض الصومال مقطع فيديو منسوب إلى الواقعة، التي كانت فيها طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية - المُتجهة إلى مطار دبي - تمر على مسافة قريبة فوق طائرة الخطوط القطرية، في تمام الساعة التاسعة و32 دقيقة من صباح السبت (بتوقيت غرينتش).

وأظهرت بيانات مواقع ملاحية، مثل Flight Radar 24، مسار الطائرتين على بعد مسافة قريبة للغاية.