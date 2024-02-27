دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في عمليات إنزال جوي لمساعدات إغاثية وغذائية على قطاع غزة، الثلاثاء.

وقال بيان للجيش الأردني إن مشاركة الملك عبدالله "تأتي تأكيدًا على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة".

وأقلعت، الثلاثاء، من العاصمة الأردنية، عمّان، 6 طائرات من نوعC130 ، منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى (إماراتية ومصرية وفرنسية) ضمن جهود دولية.

أسقطت الطائرات المشاركة في الإنزال الجوي المساعدات بشكل مباشر على ساحل قطاع غزة، "في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

تحتوي المساعدات "مواد إغاثية وغذائية، ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية"، فيما تم تخصيص إحدى الطائرات، للمستشفى الميداني الأردني الكائن في جنوب قطاع غزة، "الذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، إذ جرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود".