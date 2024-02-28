دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلبا من طفلة من "ذوي الهمم" اسمها روضة، أن تطلب من الله يوم القيامة أن يدخل الرئيس المصري معها إلى جنة، قائلا: "بطلب منك تقوليلو يا رب هاتو معانا"، وذلك خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف"، الأربعاء.

وبعد أن ألقت الطفلة قصيدة عن الوطن، طلب منها السيسي أن تُكرر إلقاءها للكلمات كدليل إعجاب بما قالته ثم وجه لها طلبين قائلا: "أنا ح أطلب طلبين منك يا روضة: الطلب الأول إن أننا أتشرف وآجي أسلم عليكي... والطلب التاني إن يوم القيامة تقوليلو هاتو معانا".

وأردف الرئيس المصري قائلا للطفلة: "مش بتقولي إن سبحانه وتعالى هو الي خلقنا بإيديه... صحيح هو الي خلقنا بإيديه... وانتي قعدتي تقولي: أنا جميلة وكمان هو جميل... ربنا جميل أوي يا روضة عشان كدة يوم القيامة انتي ح تعاهديني قدام الدنيا كلها تقوليلو هاتو معانا".

ونهض السيسي من مكانه وقبل الطفلة روضة على يدها وجبينها بعد أن صافحها وسط تصفيق من الحضور.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين المصريين حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة.