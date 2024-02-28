قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن ادراج نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من المناصرين المرتبطين بجماعة الحوثي في اليمن بعقوبات.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية ورد فيه: "تدرج الولايات المتحدة اليوم على قوائم العقوبات نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعميل مرتبط بالحوثيين قام بدعم أعمالهم العدوانية، ومالك ومشغل سفينة تستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وتابعت: "نتخذ هذا الإجراء بالتنسيق مع المملكة المتحدة من خلال شراكتنا الثنائية في المعركة الدولية ضد الإرهاب. ويأتي هذا الإجراء عقب إدراج الولايات المتحدة مؤخرا جماعة أنصار الله (المعروفة بالحوثيين) على قائمة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص بسبب هجماتها غير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت: "تدرج الولايات المتحدة بشكل منفصل شركتين إضافيتين تمتلكان وتشغلان سفينة متورطة في شحن أكثر من 100 مليون دولار من السلع الإيرانية بالنيابة عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية. وتواصل هذه الوزارة تسهيل تسليم الأسلحة الإيرانية، وبخاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا لدعم حرب عدوانها على أوكرانيا وإلى الجماعات الميليشياوية المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي باستهداف سفن وقطع بحرية في البحر الأحمر مع عمليات أمريكية وبريطانية ضد الجماعة في اليمن آخرها، الثلاثاء، حيث أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان التصدي لخمس طائرات مسيرة "ذات اتجاه واحد" شكلت تهديدا للملاحة في البحر الأحمر.