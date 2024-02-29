(CNN) -- وقّع 55 مراسلا دوليا على رسالة تدعو للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول "الحر وغير المقيد" إلى غزة لتقديم تقارير صحفية "شاملة" عن النزاع.

وُوجهت الرسالة إلى حكومتي إسرائيل ومصر وتم تسليمها إلى سفارتيهما في لندن.

ووقع 55 مراسلاً أجنبياً على الرسالة، بما في ذلك كبيرة المذيعين الدوليين في CNN، كريستيان أمانبور، وكبيرة المراسلين الدوليين، كلاريسا وارد،

كما وقع على الرسالة العشرات من المراسلين الدوليين من Sky News وBBC وChannel 4 وITN وCBS وNBC وABC.

وجاء في نص الرسالة: "نحن نحث حكومتي إسرائيل ومصر على السماح بدخول غزة بحرية ودون قيود لكل وسائل الإعلام الأجنبية"، وتابع الصحفيون في الرسالة: "نطالب حكومة إسرائيل أن تعلن عن السماح للصحفيين الدوليين بالعمل في غزة، وأن تسمح السلطات المصرية للصحفيين الدوليين بالوصول إلى معبر رفح".

وشددت الرسالة أيضًا على أهمية تقديم التقارير الصحفية من الأرض.

وأضافت الرسالة: "هناك اهتمام عالمي كبير بالأحداث في غزة وحتى الآن التقارير الوحيدة التي جاءت كانت من الصحفيين الذين كانوا موجودين هناك بالفعل".

وأردف الصحفيون في الرسالة: "من الضروري احترام سلامة الصحفيين المحليين وتعزيز جهودهم من خلال عمل أعضاء وسائل الإعلام الدولية. إن الحاجة إلى تقديم تقارير شاملة على الأرض عن الصراع أمر حتمي".

وتضيف الرسالة أن مخاطر تغطية النزاع مفهومة بشكل جيد من قبل مؤسسات الإعلام الخاصة بهم، والتي يتمتع بعضها "بعقود من الخبرة في ممارسة العمل الصحفي من مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم وفي الحروب السابقة في غزة".

وتم السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بالوصول المحدود إلى غزة، إما مع الجيش الإسرائيلي بشرط مشاهدة المقاطع غير المعدلة والموافقة عليها أو، في حالات نادرة، مع قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع.

وقالت أمانبور في منشورة على "إكس" الأربعاء في إشارة إلى الرسالة: "من الضروري أن نشهد ونقوم بعملنا في إيصال الحقيقة أينما ذهبنا".

من جانبها، كتبت كلاريسا وارد: " هذه الرسالة هي الأحدث في سلسلة من الجهود التي بذلناها كمراسلين دوليين للسماح لنا بالوصول إلى غزة لتقديم تقارير مستقلة".

ولم يصدر أي رد رسمي حتى الآن على الرسالة من جانب مصر أو إسرائيل.