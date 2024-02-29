(CNN)-- قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" في غزة، الأربعاء، في بيان، إن 6 أطفال على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة "الجفاف وسوء التغذية".

وذكرت وزارة الصحة وطبيب أن 4 أطفال على الأقل توفوا في مستشفى كمال عدوان في الأيام القليلة الماضية، وتوفي طفلان في مجمع الشفاء الطبي، الأربعاء.

وقال الطبيب حسام أبوصفية القائم بأعمال مدير طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفى كمال عدوان، في بيان، إن طفلا آخر توفي، الأربعاء، نتيجة سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، وهو مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة.

وأضاف أن المولدات ستتوقف الليلة بسبب نقص الوقود في المستشفى "مما يعني أن حاضناتنا وإمدادات الأكسجين ستتوقف ولن تعمل إلا بالألواح الشمسية خلال النهار".

كما أشار إلى نقص المساعدات الطبية وحليب الأطفال في المستشفى، قائلا: "بدلا من إعطاء الأطفال الحليب كل 3 ساعات، أصبحنا نقوم بذلك مرة واحدة كل 5 أو 6 ساعات، وهو مخفف وغير مركز".

وذكر أن الأمهات غير قادرات على الرضاعة "بسبب الجفاف ونقص الغذاء".

وأضاف أن "المستشفى خرج عن الخدمة اعتبارا من الأربعاء بسبب نفاد الوقود، والعمليات الجراحية في المستشفى متوقفة تماما نتيجة نقص المستلزمات الطبية".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، الأربعاء: "نطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع وقوع الكارثة الإنسانية في شمال قطاع غزة".