(CNN) -- تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيمي مصر وقطر اليوم، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض، كما جرى اتصال بين وزيري خارجية أمريكا وقطر، وذلك في ظل مقتل وإصابة مئات من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في غزة الخميس، وهي الحادثة التي قال بايدن إنه يُدرك تأثيرها على مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أمريكي إن الحدث المميت الذي وقع في موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة الخميس يزيد من إلحاح محادثات وقف إطلاق النار، لكنه قال إنه ليس من الواضح الآن ما إذا كان هذا سيؤدي إلى تسريع المحادثات أو إخراجها عن مسارها.

وأضاف المسؤول قائلا عن الحدث: "يجعل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أكثر إلحاحا".

وقال بايدن في وقت سابق، إن إدارته تنظر فيما حدث في غزة حيث قُتل أكثر من 100 شخص وجُرح المئات واعترف بأن الحدث سيعقد المفاوضات في المنطقة.

وصرح بايدن لمراسلة CNN أرليت ساينز في البيت الأبيض: "نحن نتحقق من ذلك. الآن هناك نسختان متناقضتان لما حدث ليس لدي إجابة حتى الآن".

وعندما سألته ساينز عما إذا كان يشعر بالقلق من أن يؤدي سقوط القتلى والجرحى إلى تعقيد المفاوضات، أجاب: "أعلم أن ذلك سيحدث".

لكن بايدن مازال متفائلاً بأن اتفاقاً بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار المحتمل يمكن التوصل إليه قريباً.

وقال الرئيس الأمريكي: " الأمل ينبع إلى الأبد"، وتابع: "كنت على الهاتف مع شخصيات في المنطقة، أنا لا أزال (متفائلا)، على الأرجح ليس بحلول يوم الاثنين (إتمام الاتفاق) ولكن أنا متفائل".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بايدن إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.