"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، إن الفرقاطة الألمانية "هيسن" أطلقت النار بطريق الخطأ على طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأحمر، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن الفرقاطة الألمانية التي كانت تعمل في البحر الأحمر كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لحماية الممر المائي الحيوي، أطلقت النار على الطائرة الأمريكية بدون طيار من طراز MQ-9، معتقدة أنها طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، لكنها أخطأتها.

وتابع المسؤول أنه لم يتضح ما هو السلاح الذي أطلقته الفرقاطة على الطائرة الأمريكية بدون طيار.

وقالت القوات المسلحة الألمانية، الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هيسن اشتبكت مع طائرتين بدون طيار".

وفي كلتا الحالتين، قال الجيش الألماني إن الفرقاطة "بدأت إجراءات دفاعية ونجحت في محاربة الطائرتين، لم تقع إصابات أو أضرار لطاقم الفرقاطة".

ولم يذكر بيان الجيش الألماني إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة الأمريكية بدون طيار.

وقالت ألمانيا إن السفينة كانت تعمل كجزء من العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وتعمل عملية الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع عملية "حارس الإزدهار"، وهي المهمة الأمريكية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، مساء الثلاثاء، حول الحادثة نفسها، إن الطائرات الأمريكية و"سفينة حربية للتحالف" أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

ولم تذكر القيادة المركزية اسم السفينة أو بلدها، لكن مسؤول الدفاع الأمريكي أكد لـ CNN أن هذه السفينة هي "هيسن".