أمريكا تُعلق على مقتل وإصابة مئات كانوا ينتظرون المساعدات في قطاع غزة

(CNN) -- قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن البيت الأبيض يبحث في الوضع في غزة وسط تقارير عن مئات القتلى والجرحى بين حشود تجمعت حول شاحنات مساعدات غذائية، ووصف الأمر بـ"الحادثة الخطيرة"، واستخدم البيان أيضا للدعوة لوقف إطلاق النار المؤقت في الحرب:

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "هذه حادثة خطيرة ونحن نبحث في التقارير حول الأمر".

وتابع قائلا: "إننا نحزن على فقدان أرواح الأبرياء ونعترف بالحالة الإنسانية المتردية في غزة، حيث يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم".

وأردف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "وهذا يؤكد أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار المؤقت المحتمل".

وأضاف المتحدث قائلا: "سنواصل العمل ليلاً ونهاراً لتحقيق هذه النتيجة".

وقُتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، وأصيب 760 آخرون في قطاع غزة خلال تجمع حشود من المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات المساعدات الغذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما قال مسؤول إسرائيلي أن الحشد "شكل تهديدا للقوات الإسرائيلية ما دفعها للرد بالذخيرة الحية".